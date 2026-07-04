Temas del día de EFE España del sábado 4 de julio de 2026 (13.30 horas)

INCENDIOS FORESTALES

Barcelona - Los bomberos de la Generalitat de Cataluña y la Unidad Militar de Emergencias continúan este sábado luchando contra el incendio forestal de La Bisbal de l'Empordà (Girona), que ha sido controlado ya en un 70 por ciento tras arrasar 2.200 hectáreas en el parque natural de Les Gavarres y alcanzar algunas casas de la zona, sin que ninguna persona resultase herida.

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- Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta que el fuego puede quemar 30.000 hectáreas.

- El incendio de La Bisbal, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía, sin heridos.

- Unas doce mil personas siguen confinadas por el incendio de La Bisbal (Girona).

- La Generalitat investiga a la empresa del operario que causó el fuego de Les Gavarres

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OLA CALOR

España afronta ya temperaturas extremas y se prepara para la segunda ola de calor

Nueve comunidades en alerta ante las elevadas temperaturas, que superarán los 40

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GOBIERNO ANDALUCÍA

Moreno diseña su nuevo Gobierno con Vox, segundo de coalición tras pactar con Cs en 2018

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- Óscar López acusa a Feijóo de "blanquear" a Vox y asegura que ambos son "indistinguibles"

LEY DE NIETOS

Las claves de la polémica con la llamada 'ley de nietos'

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CRISIS VIVIENDA

Las cooperativas, el modelo social y sostenible contemplado en el Plan Estatal de Vivienda

(Enviado a las 12.09, 624 palabras)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023569473)

ORGULLO 2026

Madrid - “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema escogido para conmemorar el Orgullo 2026 en la manifestación de Madrid este sábado, que recorrerá el centro de la ciudad desde Atoche a la Plaza de Colón cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo.

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19.00 horas

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PSOE IGUALDAD

Aldea de San Miguel (Valladolid) - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la jornada "Mujeres creando redes" junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

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PANTALLAS MENORES

El verano trae más tiempo frente a las pantallas y los expertos avisan del riesgo en niños

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RELS B CONCIERTO

Madrid - Rels B, el artista español más escuchado fuera de nuestras fronteras en el último año, más que Rosalía o Alejandro Sanz, intenta demostrar que también es profeta en su tierra con la celebración de uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en el estadio Metropolitano de Madrid, que coincide además con la reciente publicación de su disco más personal, 'love love FLAKK'.

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SEMANA NEGRA

Gijón - Los ilustradores Elena Mistrello, Elías Taño y Ángel de la Calle, autores de la exposición 'Trabajar cansa', y la escritora italiana Bárbara Baraldi, conocida por la saga protagonizada por la investigadora Aurora Scalviati, protagonizan los primeros encuentros con la prensa en la Semana Negra de Gijón.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Pontedeume (A Coruña).- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, visitará el XVI Feirón Medieval dos Andrade de Pontedeume y hará declaraciones a los medios. Praza Real. (Texto) (Foto)

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12:00h.- Aldea de San Miguel (Valladolid).- PSOE IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la jornada "Mujeres creando redes" junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García. La Vaticana Espacio Cultural (Plaza Mayor). (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:00h.- Madrid.- MINISTRA DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene en el curso 'Pensar la paz desde la política, la ética y la ciudadanía global', en el marco de la Escuela de Verano 2026 de la Fundación para la Ciudadanía Global. Colegio Mayor Jaime del Amo.

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SOCIEDAD

18:00h.- A Estrada (Pontevedra).- RAPA BESTAS.- Sabucedo celebra una nueva edición de la Rapa das Bestas con el primer curro, que se celebrará a partir de las 19:00 horas tras la bajada de los caballos. Sabucedo. (Texto) (Foto)

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19:00h.- Madrid.- ORGULLO 2026.- Manifestación estatal del Orgullo 2026, que recorrerá las calles de Madrid entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de Colón, donde está previsto el acto central de los organizadores, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) y Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM). Asisten las ministras de Igualdad, Sanidad y Juventud e Infancia, y el titular de Transformación Digital. De Atocha a Colón. (Texto) (Foto) (Vídeo).

23:00h.- Pamplona.- VIOLENCIA SEXUAL.- Manifestación feminista en contra de la violencia sexual en Sanfermines. Plaza de los Ajos.

CULTURA Y TENDENCIAS

15:00h.- Cartagena (Murcia).- MÚSICA FESTIVAL.- Festival de Rock 'Imperium' Parque El Batel. (Foto)

18:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA GRANCA LIVE FEST.- Conciertos de Alejandro Sanz (22.35 horas), Aitana (00.15), Dani Martín (20.25), Grupo Frontera (19.00), Agua del Chorro (18.00) y Quique Serra (17.00) en la tercera jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria.

19:30h.- Hoyos del Espino (Ávila).- MÚSICOS NATURALEZA.- La finca ‘Mesegosillo’, de la localidad abulense de Hoyos del Espino (350 habitantes), acoge el XIX Festival Músicos en la Naturaleza, cuyo cartel integrado por Deep Purple, Alan Parsons y Burning, espera reunir a cerca de 12.000 personas entre las 19.30 horas y la 1.00 de la madrugada. (Texto) (Foto)

20:30h.- Madrid.- RELS B CONCIERTO.- Rels B celebra uno de los conciertos de mayor aforo de su carrera con la cita musical en el estadio Metropolitano de Madrid. Estadio Metropolitano. (Texto)

21:30h.- Alfàs del Pi (Alicante).- CINE FESTIVAL.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste a la inauguración del 38 Festival de Cine de l’Alfàs del Pi. Auditorio de la Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi (Alicante).

22:00h.- Sevilla.- ICÓNICA SEVILLA.- Concierto de Antonio Orozco en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España.

22:00h.- Huesca.- VERANO FESTIVALES.- El Niño de Elche y Raül Refree inauguran la séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca Centro de Arte y Naturaleza (CDAN).

EFE

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