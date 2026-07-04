Tellado defiende los pactos con Vox y contrapone esos acuerdos a los del PSOE con Bildu: "Garantizan la gobernabilidad"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido este sábado los acuerdos de gobierno alcanzados entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas tras las últimas elecciones, al asegurar que los populares han pactado con el "partido más próximo" y que esos acuerdos "garantizan la gobernabilidad".

En declaraciones a los medios durante su visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade, en Pontedeume (A Coruña), Tellado ha respondido a una pregunta sobre si los pactos con Vox podrían tener consecuencias electorales para el PP entre los votantes más conservadores.

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El dirigente popular ha afirmado que, con la investidura de Juanma Moreno, "se cierra un ciclo electoral" en el que, según dijo, el PP ganó las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras que el PSOE las perdió "de forma flagrante".

En este contexto, ha asegurado que el PP ha decidido pactar "con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox", por lo que expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados.

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Tellado ha contrapuesto esos pactos a los acuerdos del Gobierno central con EH Bildu y afirmó que el PP "sentiría vergüenza de pactar con Bildu", al tiempo que criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber alcanzado esos acuerdos para, según sostuvo, "conservar el Gobierno" tras las últimas elecciones generales.

Asimismo, ha defendido que el Partido Popular gobierna "para la inmensa mayoría de españoles" y se mostró satisfecho con los acuerdos de gobierno suscritos por su formación en las comunidades autónomas citadas.

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