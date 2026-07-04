Espana agencias

Tellado defiende los pactos con Vox y contrapone esos acuerdos a los del PSOE con Bildu: "Garantizan la gobernabilidad"

Guardar
Google icon
Imagen UUBJ67CYZVDRHP7MOKVNDQXCPY

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido este sábado los acuerdos de gobierno alcanzados entre el PP y Vox en distintas comunidades autónomas tras las últimas elecciones, al asegurar que los populares han pactado con el "partido más próximo" y que esos acuerdos "garantizan la gobernabilidad".

En declaraciones a los medios durante su visita al XVI Feirón Medieval dos Andrade, en Pontedeume (A Coruña), Tellado ha respondido a una pregunta sobre si los pactos con Vox podrían tener consecuencias electorales para el PP entre los votantes más conservadores.

PUBLICIDAD

El dirigente popular ha afirmado que, con la investidura de Juanma Moreno, "se cierra un ciclo electoral" en el que, según dijo, el PP ganó las elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, mientras que el PSOE las perdió "de forma flagrante".

En este contexto, ha asegurado que el PP ha decidido pactar "con el partido afín, el partido más próximo, el partido con el que compartimos un espacio ideológico, el centro-derecha, que es Vox", por lo que expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados.

PUBLICIDAD

Tellado ha contrapuesto esos pactos a los acuerdos del Gobierno central con EH Bildu y afirmó que el PP "sentiría vergüenza de pactar con Bildu", al tiempo que criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber alcanzado esos acuerdos para, según sostuvo, "conservar el Gobierno" tras las últimas elecciones generales.

Asimismo, ha defendido que el Partido Popular gobierna "para la inmensa mayoría de españoles" y se mostró satisfecho con los acuerdos de gobierno suscritos por su formación en las comunidades autónomas citadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

A la respuesta terrestre se suma el refuerzo aéreo del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha intensificado sus misiones en el país vecino

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El selectivo español cerró el jueves en los 19.852 puntos, a menos de un 1% de una cota que nunca había alcanzado, con la banca y las energéticas como principales impulsores de una racha que acumula un alza del 14,7% en 2026

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

La nueva vida de Sofía Suescun en Benidorm: cumple 30 años alejada de su madre y con un chalet de lujo por el que le han ofrecido 1,2 millones de euros

La influencer celebra la treintena mientras empieza de cero en una casa de dos plantas y sin retomar el contacto con Maite Galdeano

La nueva vida de Sofía Suescun en Benidorm: cumple 30 años alejada de su madre y con un chalet de lujo por el que le han ofrecido 1,2 millones de euros

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Tu trabajo no es tu vida, solo es tu trabajo y es fundamental que entiendas esto”

Convertir la carrera profesional en el eje de la identidad puede favorecer el estrés, la ansiedad y el agotamiento

Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Tu trabajo no es tu vida, solo es tu trabajo y es fundamental que entiendas esto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo