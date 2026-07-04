Rull asegura que el Tribunal Supremo "no hace justicia, hace política" con valores antidemocráticos

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha asegurado que el Tribunal Supremo (TS) "no hace justicia, hace política", con unos valores que considera profundamente antidemocráticos

En una entrevista concedida al programa 'Aquí Parlem' de RTVE, ha dicho que cree que se debe ser "optimista" con la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía y ha afirmado que el Tribunal Constitucional tendrá poco margen para oponerse.

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"El problema está en el Tribunal Supremo, que ha decidido simplemente ignorar una ley aprobada por el Parlamento español. Y, por tanto, han entrado en un terreno de rebeldía", ha expresado.

Así, ha remarcado que se está produciendo un "incumplimiento flagrante" de la legislación aplicable.

PEDRO SÁNCHEZ

Preguntado por el estado de la legislatura y el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que es necesario un perfil cumplidor y ha tachado a Sánchez de "incumplidor compulsivo" respecto a los acuerdos alcanzados con Junts.

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"Lo que necesitaríamos es alguien con la capacidad de cumplir, porque cumplir los acuerdos es quizás el elemento más virtuoso en cualquier acción política", ha defendido.

En este sentido ha insistido en que Sánchez "no es un líder virtuoso porque incumple los compromisos".