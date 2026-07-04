Los Agentes Rurales elevan a extremo el riesgo de incendio en 20 municipios de Girona

Barcelona, 4 jul (EFE).- El Cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat ha elevado al nivel 4, de riesgo extremo, la probabilidad de incendio forestal en veinte municipios de las comarcas gerundenses de Baix Empordà y el Gironès.
El nivel 4 del plan Alfa de prevención de incendios forestales implica la prohibición de acceder a diversos espacios del medio natural y la restricción de actividades en el mismo.
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La zona afectada por ese nuevo nivel 4 de riesgo extremo de fuego incluye el parque natural de Les Gavarres, donde esta mañana ya se ha prohibición el acceso. EFE
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