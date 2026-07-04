Historietistas exhiben sus miradas sobre la precariedad laboral en la Semana Negra

Gijón, 4 jul (EFE).- Los historietistas Miguelanxo Prado, Elena Mistrello, Alfonso López, Elías Taño y Ángel de la Calle exhiben sus miradas sobre el trabajo y la precariedad laboral en la exposición de cómic 'Trabajar cansa', que ocupa un espacio en el recinto de la Semana Negra de Gijón.

Historias sobre la huelga minera en el Pozo San Nicolás de Mieres (Asturias) en abril de 1962 en el lápiz de Ángel de la Calle, la vida de emigrantes canarios a Venezuela, por Elías Taño, y las condiciones de las mujeres de Europa del este como cuidadoras de ancianos en Italia, de Elena Mistrello, conforman un compendio que busca homenajear a la clase trabajadora.

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También ha sido incluida la obra de Miguelanxo Prado, que en 1974 imaginó un futuro distópico del capitalismo tardío en una fábrica, cuyas precarias condiciones laborales y salariales han sido “superadas por la realidad actual”, han explicado los organizadores de la muestra.

Alfonso López muestra los efectos de la precariedad laboral en la salud y la vida de los trabajadores, en una historieta elaborada en clave de humor crítico, basada en una investigación del sindicato Comisiones Obreras.

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Como complemento de la exposición de originales, la organización del festival cultural de Gijón ha editado un libro en el que los escritores Pepe Gálvez y Norman Fernández analizan la relación entre el cómic y el trabajo.

En la presentación este sábado López ha explicado que la muestra y el libro buscan mostrar una faceta poco cubierta por el género del cómic, como es la del trabajo.

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“Muy pocos historietistas se han ocupado de dar protagonismo a los trabajadores”, ha afirmado. EFE

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