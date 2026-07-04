El rey Felipe y la reina Letizia son los monarcas con menos vacaciones de Europa: quien más descansó en el verano de 2025 fue Máxima de Holanda con 59 días

Felipe VI y la reina Letizia en la recepción de Marivent (Europa Press)

Con julio arrancado y el calor del verano sobre Europa, las casas reales se preparan para su paréntesis estival, aunque no todas tienen el mismo tipo de descanso ni se permiten el mismo tiempo de vacaciones. El balance de 2025 situó a Máxima de Holanda en cabeza: la reina acumuló 59 días sin agenda oficial, el periodo más largo entre las monarquías europeas y muy por delante de los 24 días de los reyes de España.

Tras la soberana neerlandesa fueron los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, cuya agenda suele estar por delante de la de Carlos III y Camila, con 53 días quienes más exprimieron el verano, mientras que el rey Federico de Dinamarca alcanzó 45 y la reina Mary descansó algo menos con 41. Por detrás, los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde, sumaron hasta 42 días y cerraron la lista Felipe VI y Letizia, con prácticamente la mitad de días que el resto de reyes y reinas.

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Además del monarca británico, tampoco se incluyen en la lista otros reyes veteranos como Harald V de Noruega, de 89 años, o Carlos Gustavo XVI de Suecia, de 80 años, cuyas agendas son mucho más limitadas normalmente por su avanzada edad. La familia real neerlandesa fue la que más prolongó el verano de 2025. El último acto de Máxima se produjo el 5 de julio, en un viaje a Suiza junto a la princesa Ariane para un partido de la Eurocopa femenina, mientras que Guillermo Alejandro cerró su agenda el 6 de julio en el tradicional Festival de Tiro del Viejo Limburgo.

La familia real de Holanda (EFE/EPA/REMKO DE WAAL)

Las vacaciones de los reyes europeos

Tras la graduación de la princesa Amalia, el 14 de julio, los cinco se desplazaron a su residencia en Grecia para pasar varias semanas en su casa con vistas al mar Egeo. El rey regresó a los Países Bajos para presidir el Día del Recuerdo en Ámsterdam el 15 de agosto y, diez días después, reunirse con varios miembros del Gobierno por la situación política; después ya no volvió a Grecia y cerró el verano con 50 días de descanso, mientras Máxima no retomó el trabajo hasta el 2 de septiembre.

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El segundo puesto correspondió al Reino Unido, aunque no a los reyes, sino a los herederos. Los príncipes de Gales celebraron su último acto oficial el 13 de julio en la final de Wimbledon, a la que acudieron con sus hijos mayores, George y Charlotte. Su ausencia pública solo se interrumpió brevemente el 27 de julio, cuando Guillermo viajó con la princesa Charlotte a Suiza para la final de la Eurocopa femenina. La vuelta oficial quedó fijada para el 4 de septiembre con una visita al Natural History Museum, lo que elevó su pausa estival a 53 días.

Kate Middleton deslumbra en su regreso a Ascot con un llamativo tocado amarillo (Reuters)

En Dinamarca, los reyes iniciaron el descanso antes que otras monarquías. Mary terminó sus compromisos el 3 de julio, en una cena vinculada a la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, y Federico lo hizo un día después en la Convención Nacional DGI 2025. La pareja pasó varias semanas en el extranjero, en un destino privado, y el 29 de julio se instaló en el palacio de Gråsten para sus vacaciones familiares tradicionales. La reina reanudó la agenda el 13 de agosto y el rey lo hizo el 18, de modo que el cómputo final quedó en 41 y 45 días, respectivamente, pese a algunas apariciones públicas puntuales.

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El saludo del rey Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños en un balcón medio vacío (Grosby)

Los soberanos de Bélgica quedaron ligeramente por detrás. Después de participar el 21 de julio en la fiesta nacional, Felipe y Matilde desaparecieron del foco público y no retomaron su actividad hasta comienzos de septiembre. El rey belga volvió el 1 de septiembre con una audiencia al primer ministro en el Palacio Real de Bruselas. La reina lo hizo al día siguiente con una visita a una residencia de ancianos, cerrando ambos un verano de 42 días sin compromisos oficiales.

Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica junto a sus tres hijos, los príncipes Manuel y Gabriel y la princesa Leonor, en la catedral de Santiago de Compostela (Instagram / @belgianroyalpalace)

El verano de la familia real española

La agenda de la Casa Real española fue la más contenida de todas las comparadas. El último acto conjunto de Felipe VI y Letizia tuvo lugar el 4 de agosto en Marivent, durante la recepción a representantes de la sociedad balear, seguida al día siguiente por una aparición en Palma en una exposición de Miró. Además, el descanso se vio alterado por los incendios que afectaron a España.

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El monarca regresó el 17 de agosto para visitar la Unidad Militar de Emergencias en Torrejón y, aunque la reanudación oficial estaba prevista para la primera semana de septiembre, los reyes adelantaron su vuelta al 28 de agosto para recorrer durante tres jornadas las zonas afectadas por los fuegos. Ese cambio redujo su paréntesis a 24 días, la cifra más baja del conjunto de monarquías activas.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

A día de hoy, 4 de julio, todavía ninguno de los monarcas mencionados parece haber empezado con sus vacaciones, puesto que han estado presentes en actos públicos muy recientes y el Mundial 2026 los mantiene alerta para dar la cara por su país y apoyar a sus respectivas selecciones. En cuanto a los monarcas españoles, su agenda sigue tan llena como siempre y hasta se sumarán a ellos la princesa Leonor, cuando le entreguen el despacho en la Academia General del Aire, e incluso la infanta Sofía, que además de ver el acto de su hermana tendrá su propio evento en solitario en Zaragoza el 8 de julio.

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