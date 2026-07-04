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Granollers y Zeballos, eliminados por Gille y Verbeek en segunda ronda

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- La pareja formada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se despidió del torneo de Wimbledon al caer en su partido de segunda ronda de dobles contra el belga Sander Gille y el neerlandés Sem Verbeek por 6-4 y 7-6(9).

Zeballos y Granollers, vigentes campeones de Roland Garros y que llegaron a ser finalistas en Wimbledon en el 2021 y 2023, no pudieron enmendar el mal arranque y cayeron en el desempate del segundo set para asumir la derrota después de una hora y cuarenta minutos.

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El equipo formado por el español y el argentino, tienen tres títulos del Grand Slam en su historial como equipo y se quedan, de nuevo, sin poder triunfar en Londres.

Mientras, Sander Gille y Sem Verbeek jugarán en tercera ronda con los ganadores del partido entre los franceses Sadio Doumbia y Fabian Reboul contra el conjunto integrado por el checo Vit Kopriva y el polaco Filip Pieczonka. EFE

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