Espana agencias

Estabilizado el incendio de Peñíscola (Castellón) y siguen trabajando medios terrestres

Guardar
Google icon

València, 4 jul (EFE).- El incendio de vegetación declarado la tarde del viernes en el término castellonense de Peñíscola ha sido dado por estabilizado pasada la media noche (0:30 horas) y los medios terrestres continúan trabajando en su extinción, ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón.

El incendio se declaró a las 16:30 horas -no a las 18:30 horas como se informó en un principio- en una zona en la urbanización del Corral del Petequillo, entre Peñíscola y Benicarló, un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.

PUBLICIDAD

Este incendio obligó al rescate de cuatro personas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital por inhalación de humo, y al desalojo preventivo de otras setenta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Los avisos de mayor gravedad afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Situación actual de los embalses en España HOY 4 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY 4 de julio

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

La selección de Néstor Lorenzo mantuvo su tercera portería a cero en el torneo y aseguró el pase con un gol tempranero de Jhon Arias

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este sábado

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este sábado

¿Cómo estará el clima en Valencia?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Valencia?
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon