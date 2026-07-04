Estabilizado el incendio de Peñíscola (Castellón) y siguen trabajando medios terrestres

València, 4 jul (EFE).- El incendio de vegetación declarado la tarde del viernes en el término castellonense de Peñíscola ha sido dado por estabilizado pasada la media noche (0:30 horas) y los medios terrestres continúan trabajando en su extinción, ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón.

El incendio se declaró a las 16:30 horas -no a las 18:30 horas como se informó en un principio- en una zona en la urbanización del Corral del Petequillo, entre Peñíscola y Benicarló, un área de campos abandonados, de vegetación muy densa y con presencia de viviendas.

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Este incendio obligó al rescate de cuatro personas, dos de las cuales fueron trasladadas a un hospital por inhalación de humo, y al desalojo preventivo de otras setenta. EFE