El viento de esta tarde hace temer la propagación del incendio de La Bisbal (Girona)

Barcelona, 4 jul (EFE).- El viento de marinada, que soplará a partir de las dos del mediodía desde el mar hacia la costa, hace temer a los bomberos que desestabilice el flanco derecho del incendio del incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) y que el fuego se propague en dirección a Girona, con un potencial de 30.000 hectáreas.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y el inspector jefe de los Bombers, David Borrell, han expresado ese temor en declaraciones a los medios en el centro de mando habilitado con motivo del incendio que se desató ayer en La Bisbal y que quema en el parque natural de Les Gavarres, contra el que trabajan unas seiscientas personas.

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Borrell ha explicado que este mediodía está previsto que gire el viento en la zona del incendio, que aún no está controlado. La fuerza del mismo determinará, ha subrayado, la evolución del fuego en las próximas horas, ya que el perímetro del flaco derecho es "muy irregular, mal quemado, lo que dificulta mucho, sobre todo cuando entre la marinada". "La tarde será complicada", ha vaticinado.

El fuego no está estabilizado pero se ha mejorado mucho para lograr ese objetivo durante la noche y la mañana de hoy sábado. Sin embargo, si el viento que entra alcanza fuerza, puede hacer que se descontrole aún más y crezca en dirección a Girona.

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Respecto al flaco izquierdo, ha señalado, los bomberos están menos preocupados, ya que el viento puede hacer correr el viento hacia una zona ya quemada y dejar de poner en peligro casas y urbanizaciones que se han visto afectadas durante la noche.

Los Agentes Rurales, tras el mapa de afectación del incendio elaborado por la unidad de Sistemas de Información Geográfica (GIS) de la Generalitat, ha tasado en 2.200,11 las hectáreas quemadas, de las que 2.128,97 son forestales; 53,14, agrícolas; y 15,46,urbanas. Del total, 2.134,44 pertenecen al espacio natural del macizo de Les Gavarres.

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La consellera Parlon, ante ese escenario, ha recordado que se ha cerrado el acceso al macizo y ha pedido de nuevo a los ciudadanos que respeten las instrucciones de las autoridades.

Parlon ha indicado que Cataluña afrontará en los próximos días una ola de calor que elevará aún más el riesgo de incendio forestal y ha alertado de la extremadamente crítica que podría ser la situación si se dan simultáneamente varios incendios grandes en el territorio.

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La consellera ha subrayado que, en función de la evolución del tiempo y este incendio en los próximos días, la Generalitat podría acordar acceder al medio natural en otros puntos de Cataluña.

En el incendio, ha informado Borrell, trabajan este sábado 440 bomberos, cien soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME), voluntarios de los agentes de defensa forestal (ADF) y agricultores, que apoyan con su maquinaría agrícola. También trabajan diez medios aéreos. EFE

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