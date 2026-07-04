El verano trae más tiempo frente a las pantallas y los expertos avisan del riesgo en niños

Fátima Moyano

Málaga, 4 jul (EFE).- El cambio de rutinas y el final de las clases durante las vacaciones de verano trae hasta un 30 % más de tiempo frente a las pantallas para los niños, algo que conlleva riesgos por su impacto en el descanso, la actividad física y las relaciones sociales de los menores, según avisan los expertos.

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El incremento del tiempo frente a las pantallas preocupa a los especialistas en salud, ya sea en los móviles y tabletas, que usan los más pequeños, o los ordenadores de sobremesa y portátiles, que emplean también los mayores, según ha explicado a EFE la secretaria de la junta directiva de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), la doctora Carmen Fidalgo.

Ha asegurado que los niños "cada vez son más activos, más nerviosos y menos tranquilos, teniendo así dificultades para conciliar el sueño, sobre todo los niños más mayores que se acuestan con el móvil y mucho más tarde".

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Como consecuencia se está produciendo un aumento de la miopía y de la hipermetropía en los niños, ya que llega un momento en el que la vista se cansa y se ponen los ojos secos, ha expuesto.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro Navarro, ha alertado de que el consumo día a día de tecnología digital en internet puede afectar al bienestar y a la vida del niño, lo que deriva en un grave problema.

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Ha aconsejado que los padres estén muy pendientes a señales de alarma como el aislamiento, la pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban, el rechazo a relacionarse con amigos o un descenso del rendimiento escolar.

Además, ha añadido que, cuando el uso de internet empieza a interferir en su vida cotidiana y en su salud, es importante intervenir cuanto antes.

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"Las redes sociales crean adicción sin sustancias, cada día necesitan más y no saben controlar ese tiempo", ha considerado el doctor, quien ha añadido que "cuando le quitas el aparato al que está conectado supone irritabilidad grande con un cambio de carácter y a veces tema depresivo".

Todo el tiempo que está el niño sin hacer ejercicio, sentado delante de una pantalla, le genera un sedentarismo que secundariamente le provoca obesidad, y hace que entre en un círculo vicioso "bastante peligroso", ha advertido.

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Este aumento de las pantallas surge porque los niños pasan más horas en casa, los padres no tienen más tiempo para dedicarles y el calor hace que en determinadas franjas sea complicado salir, ha recordado la coordinadora del Grupo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, la doctora María Angustias Salmerón.

La influencia de las pantallas se deja notar, ya que los pediatras están constatando que hay trastornos del neurodesarrollo que mejoran cuando se elimina el uso de estos dispositivos, ha informado.

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Según el Plan Digital Familiar de la asociación, no existe un tiempo de pantalla seguro para los menores de 6 años, por lo que no se recomienda su uso.

Entre los 6 y los 12 años, el tiempo total de pantalla no debería superar una hora al día, incluido el uso escolar y los deberes; y, a partir de los 12 años, se recomienda no exceder más de dos horas diarias, también al contabilizar el tiempo dedicado a actividades escolares. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021824172 )