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El presidente del Principado garantiza el proyecto de Indra en Barros (Langreo)

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El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha garantizado la continuidad del proyecto de la empresa Indra en la localidad de Barros, en Langreo, y ha descartado cualquier vinculación o traslado de esta actividad hacia Galicia. "Antes de perder la fábrica de Barros, nosotros actuaremos con todos los instrumentos que nos da la ley para defender esa operación", ha asegurado.

"A Galicia no se lleva nada. Lo que va a Barros, va a Barros", ha remarcado el presidente, quien ha detallado que el plan de la empresa pasa por una distribución de inversiones en todo el territorio nacional para consolidarse como la "gran industria de defensa". Por ello, ha insistido en que lo planificado para Asturias se quedará en la comunidad autónoma y ha ratificado el compromiso de asegurar dicha operación en Barros.

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En unas declaraciones a los medios realizadas en Bimenes, el jefe del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento a la calma y ha señalado que existe confusión entre la ciudadanía debido al desconocimiento de la planificación estratégica de la compañía. Según ha explicado, Indra ha mantenido desde el principio proyectos independientes en Galicia, León y otros territorios con el objetivo de expandirse "por multitud comunidades autónomas". "Yo sé el plan estratégico que tenía, porque lo conozco. Quería desarrollar actividad en multitud de provincias, multitud de comunidades autónomas", ha aseverado.

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