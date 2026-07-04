El PP de Cataluña pide mejorar la planificación contra los incendios y agilizar las ayudas

Barcelona, 4 jul (EFE).- El PP de Cataluña (PPC) ha pedido este sábado mejorar la planificación contra los incendios forestales y los sistemas de emergencias, y hacerlo "escuchando al mundo rural", así como agilizar las ayudas a los vecinos, empresas y municipios afectados.

En declaraciones a los periodistas desde Sabadell (Barcelona), el secretario general del PPC, Juan Fernández, ha expresado su solidaridad y apoyo a los vecinos afectados por el incendio de las Gavarres y a las administraciones y cuerpos de emergencias que están trabajando para extinguir el fuego, que ha quemado ya 2.200 hectáreas y tiene un potencial de calcinar 30.000 hectáreas.

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"Cataluña debe mejorar su forma de planificar este tipo de catástrofes, mejorar sus sistemas de emergencias y todo aquello que tiene que ver con el mundo rural y los riesgos a los cuales se enfrenta", ha subrayado.

En este sentido, ha pedido a las administraciones que tengan en cuenta a "toda la gente que trabaja en el campo": "No hay nadie que conozca mejor el campo y los riesgos de los incendios que las personas que trabajan la tierra, en la agricultura".

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En la misma línea, en un comunicado emitido por el partido, su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha reclamado al Govern que movilice todos los recursos necesarios, tanto para reforzar la prevención de incendios como para garantizar una respuesta eficaz y una recuperación rápida de las zonas afectadas. EFE