El defensa Miki Codina, segundo fichaje del Sabadell

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El defensa Miki Codina se ha convertido este sábado en el segundo fichaje del Sabadell tras firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027, según anunció la entidad.

El jugador catalán, de 24 años, llegará a la Nova Creu Alta procedente del Zamora, el rival del equipo de Ferran Costa en la final de la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda).

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El comunicado del Sabadell asegura que Codina ha sido uno de los futbolistas "más destacados" y uno de los defensas "más fiables" de la presente temporada en Primera Federación.

Codina puede actuar como central o como lateral izquierdo y este curso ha firmado cuatro goles y cinco asistencias en 36 partidos.

El defensa catalán pasó por el fútbol base de la Damm y el Real Betis y después ha jugado en la Unión Deportiva Logroñés y el Intercity, además del Zamora.

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Codina suma 65 partidos en la categoría de bronce y 84 en Segunda Federación y ahora dará el salto a Segunda Division. EFE

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