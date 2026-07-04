Espana agencias

Davinson Sánchez: "El equipo viene haciendo un gran trabajo"

Guardar
Google icon

Kansas City (Estados Unidos), 3 jul (EFE).- El central colombiano Davinson Sánchez valoró este viernes el "gran trabajo" que están haciendo los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo tras la victoria por 1-0 ante Ghana por los dieciseisavos de final.

Ya hablando de ese encuentro, indicó que los sudamericanos supieron tener tranquilidad y destacó el trabajo en equipo para controlar el juego.

"Hoy vimos que nuestros atacantes robaron un montón de pelotas desde atrás e hicieron nuestro trabajo mucho más fácil. En ataque nos colocamos un montón de veces en posición de ataque -valga la redundancia- los de la línea de cuatro. Es un colectivo y yo creo que cada quien tiene un rol importantísimo", afirmó Sánchez.

PUBLICIDAD

En ese sentido, celebró que el portero colombiano haya intervenido en pocas ocasciones y recordó que en torneos cortos "quien tiene la mejor defensa es quien tiene más chances de seguir avanzando".

La selección de Colombia se clasificó este viernes a los octavos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.

PUBLICIDAD

El gol del número 11 le alcanzó a los dirigidos por Lorenzo para sellar su boleto en un partido en el que desperdiciaron algunas jugadas que pudieron cerrarlo antes y en el que no tuvieron problemas en el fondo.

En el marco de los octavos de final, Colombia se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver. EFE

(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cristina Piaget desmonta la verdad de ‘GH DÚO’: “Los guionistas son bárbaros, como actriz me han dado la posibilidad de hacer muchos personajes distintos”

‘Infobae’ ha entrevistado a la modelo por su nuevo rol de colaboradora en ‘El show de Paz’ tras su paso por el reality de Telecinco

Cristina Piaget desmonta la verdad de ‘GH DÚO’: “Los guionistas son bárbaros, como actriz me han dado la posibilidad de hacer muchos personajes distintos”

¿Por qué nos importan las bodas de Dua Lipa y de Taylor Swift? La psicología explica el interés de nuestro cerebro por la vida de los famosos

Esta implicación emocional es una expresión normal de cómo el cerebro procesa los vínculos sociales y la empatía

¿Por qué nos importan las bodas de Dua Lipa y de Taylor Swift? La psicología explica el interés de nuestro cerebro por la vida de los famosos

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Los avisos de mayor gravedad afectan a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid

Vuelven las temperaturas por encima de 40 grados: nueve comunidades en alerta por la segunda ola de calor del verano

Situación actual de los embalses en España HOY 4 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY 4 de julio

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

La selección de Néstor Lorenzo mantuvo su tercera portería a cero en el torneo y aseguró el pase con un gol tempranero de Jhon Arias

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo