Clasificación del sprint de Silverstone

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Clasificación de la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):
.1.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
26:12,129
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 2,745
.3.
Lando Norris
GBR
McLaren
9,783
.4.
George Russell
GBR
Mercedes
10,539
.5.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
12,620
.6.
Max Verstappen
NED
Red Bull
16,550
.7.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
17,551
.8.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
30,233
.9.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
30,953
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
35,110
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
40,273
12.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
41,026
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
41,680
14.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
42,499
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
45,784
16.
Esteban Ocon
FRA
Haas
49,810
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
50,379
18.
Alexander Albon
THA
Williams
50,757
19.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:15,117
20.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:21,872
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
a 1 vuelta
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1 vuelta
EFE
arh
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