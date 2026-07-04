Albares traslada a su homólogo ucraniano que "España no se va a resignar que una guerra tenga premio para el agresor"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado por teléfono este sábado con su homólogo ucraniano para conocer la situación que se vive en el país tras los recientes ataques rusos a Kiev y ha aprovechado para trasladarle la solidaridad del Gobierno español, que "no se va a resignar a que una guerra de agresión tenga premio para el agresor".

Así lo ha dicho durante su intervención en un acto en el municipio lucense de A Fonsagrada, donde ha reivindicado los valores de la paz, el diálogo y la concordia y ha clamado contra las "graves crisis humanitarias" que se están viviendo hoy en día en el mundo.

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Entre ellas, ha mencionado la situación de Ucrania y ha asegurado que mientras se dirigía a este acto ha hablado por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, que le ha contado la situación del país tras "el ataque más bárbaro en estos cinco años de guerra". "Un ataque sobre objetivos civiles que ha causado 30 muertos ya", ha añadido.

Ante esta situación, Albares ha afirmado que "el Gobierno de España, no se va a resignar nunca, nunca, a que una guerra de agresión tenga premio para el agresor".

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GUERRA DE GAZA

Del mismo modo, se ha referido a la Guerra de Gaza y de Oriente Medio, donde "estamos asistiendo a una guerra perpetua", ha dicho.

Entre los aplausos y vítores del público, el ministro ha señalado que el pueblo palestino y el pueblo libanés "tienen exactamente el mismo derecho que el pueblo de Israel a tener un Estado en seguridad y, sobre todo, en paz".

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