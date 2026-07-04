Espana agencias

Albares traslada a su homólogo ucraniano que "España no se va a resignar que una guerra tenga premio para el agresor"

Guardar
Google icon

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado por teléfono este sábado con su homólogo ucraniano para conocer la situación que se vive en el país tras los recientes ataques rusos a Kiev y ha aprovechado para trasladarle la solidaridad del Gobierno español, que "no se va a resignar a que una guerra de agresión tenga premio para el agresor".

Así lo ha dicho durante su intervención en un acto en el municipio lucense de A Fonsagrada, donde ha reivindicado los valores de la paz, el diálogo y la concordia y ha clamado contra las "graves crisis humanitarias" que se están viviendo hoy en día en el mundo.

PUBLICIDAD

Entre ellas, ha mencionado la situación de Ucrania y ha asegurado que mientras se dirigía a este acto ha hablado por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, que le ha contado la situación del país tras "el ataque más bárbaro en estos cinco años de guerra". "Un ataque sobre objetivos civiles que ha causado 30 muertos ya", ha añadido.

Ante esta situación, Albares ha afirmado que "el Gobierno de España, no se va a resignar nunca, nunca, a que una guerra de agresión tenga premio para el agresor".

PUBLICIDAD

GUERRA DE GAZA

Del mismo modo, se ha referido a la Guerra de Gaza y de Oriente Medio, donde "estamos asistiendo a una guerra perpetua", ha dicho.

Entre los aplausos y vítores del público, el ministro ha señalado que el pueblo palestino y el pueblo libanés "tienen exactamente el mismo derecho que el pueblo de Israel a tener un Estado en seguridad y, sobre todo, en paz".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

A la respuesta terrestre se suma el refuerzo aéreo del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha intensificado sus misiones en el país vecino

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 5 de julio

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El selectivo español cerró el jueves en los 19.852 puntos, a menos de un 1% de una cota que nunca había alcanzado, con la banca y las energéticas como principales impulsores de una racha que acumula un alza del 14,7% en 2026

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

PP y Vox revelan en Andalucía las cartas para un futuro Gobierno central: freno a la inmigración, prioridad nacional, rebajas fiscales y oposición al Pacto Verde

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo