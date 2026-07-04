Albares asegura que el gallego será lengua oficial en Europa "le pese a quien le pese"

A Fonsagrada (Lugo), 4 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "más pronto que tarde, le pese a quien le pese", el gallego será lengua oficial en Europa.

En su visita al ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo), montaña en la que nació el universo Forges y donde se sitúa el primer museo que en España se le dedica al viñetista, Albares ha señalado que este país es reconocido en el mundo por su cultura y admirado por sus lenguas.

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Ha insistido así una vez más en la importancia de que puedan usarse las lenguas cooficiales (gallego, euskera y catalán) en las instituciones europeas, pues veinte millones de personas viven en comunidades autónomas con una lengua cooficial.

Albares ha insistido en que "España es admirada en el mundo entero por la riqueza de su patrimonio, por su cultura, por sus lenguas. La lengua común que nos une, el español, pero también las otras lenguas oficiales como el gallego que más pronto que tarde, le pese a quien le pese, será también lengua oficial en Europa".

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El ministro, cuyas palabras han sido aplaudidas, no ha hecho alusiones expresas pero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó esa oficialidad, indicó que no había consenso europeo para ello y señaló el coste de implantación, superior a los 130 millones de euros. EFE

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