Unai Sordo se descarta como candidato de los partidos de Sumar y asegura que su objetivo es finalizar el mandato en CCOO

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha negado este viernes en Oviedo que vaya a dar el salto a la política de la mano de los partidos de la coalición Sumar y ha asegurado que su intención es finalizar el mandato al frente del sindicato.

En unas declaraciones a los medios en Oviedo, con motivo de su participación en la jornada de cierre de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, Sordo ha explicado que este mes ha hecho un año de la elección para su tercer "y último" mandato al frente de CCOO, y su voluntad es "dar cumplida respuesta a esa confianza" y cumplir el mandato.

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"Esto hace que no esté en ese escenario, que es verdad que se ha hecho mucha rumorología, pero que yo siempre he dicho lo mismo, mi voluntad es acabar el mandato en CCOO, es lo que he dicho, y tampoco voy a decir mucho más", ha zanjado.

Por motro lado, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, urge a los partidos de Sumar a elegir cuanto antes el candidato y la marca de la futura candidatura a los comicios generales, al ser clave para poder recuperar apoyo electoral y aprovechar el desgaste del PSOE, ante los casos de corrupción que le salpican.

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Así lo expone en el borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, y que someterá a consideración de la Coordinadora Federal de IU, el máximo órgano de dirección del partido que se reúne este sábado.