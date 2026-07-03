Salah, titular en Egipto

Arlington (EE.UU.), 3 jul (FE).- Mohamed Salah, la gran estrella de la selección egipcia, parte de inicio en el partido de dieciseisavos de final del Mundial que los Faraones disputan contra Australia, en el estadio AT&T de Arlington.
Salah sufrió una distensión en los isquiotibiales durante el partido contra Irán, de la última jornada de la primera fase, y no ha hecho más que entrenamientos parciales con el grupo esta semana. El técnico, Hossam Hassan, aseguró que no iba ser titular si no estaba al cien por ciento, porque no iba a arriesgar, pero finalmente el capitán parte en el once inicial.
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Las alineaciones son las siguientes:
Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar; Lucas Herrington; Connor Metcalf, Aiden O'Neill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.
Seleccionador: Tony Popovic.
Egipto: Mustafa Shoubir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez; Emman Ashour, Mustafa Zico, Hamdy Fathi, Marawan Attia; Mohamed Salah, Omar Marmoush
Seleccionador: Hossam Hassan.
Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Estadio: AT&T de Arlington. EFE
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