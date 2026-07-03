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Sábado, 4 de julio de 2026

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Madrid, 3 jul (EFE).-

OLA CALOR.- Madrid - Este sábado se espera una subida de las temperaturas en todo el territorio peninsular, especialmente en el extremo norte y noroeste de Galicia, superando los 38-40 grados en el cuadrante suroccidental y los 35-37 grados en la meseta sur, el valle del Ebro y las depresiones del nordeste, a la espera de la ola de calor que llegará a partir del domingo y que se prolongará durante buena parte de la próxima semana.

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ORGULLO 2026.- Madrid - “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia” es el lema escogido para conmemorar el Orgullo 2026 en la manifestación de Madrid este sábado, que recorrerá el centro de la ciudad desde Atoche a la Plaza de Colón cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo.

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PARTIDOS PP.- Pontedeume (A Coruña).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, participa en la Feria Medieval de Pontedeueme.

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PARTIDOS PSOE.- Madrid.- Encuentro con la militancia de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y del secretario de Políticas LGTBI del partido, Víctor Gutiérrez.

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PARTIDOS PODEMOS.- Málaga.- Podemos Andalucía celebra un encuentro municipalista, en el que participará la secretaria general del partido a nivel nacional, Ione Belarra.

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PARTIDOS IU.- Madrid.- Izquierda Unida celebra mañana sábado la reunión de su Coordinadora Federal -máximo órgano ejecutivo de debate y dirección entre asambleas- que se inicia con la exposición en abierto de su Informe Político a cargo de Antonio Maíllo, máximo responsable de la formación.

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MASCOTAS CALOR.- Madrid.- España se encamina hacia un nuevo episodio de altas temperaturas y las mascotas se exponen a serios riesgos si no se toman medidas de protección suficientes: desde el jadeo excesivo y dificultad para respirar, hasta la debilidad, el tambaleo o la desorientación.

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CASA ÁRABE.- Madrid.- Colectivos ciudadanos convocan una concentración contra el desalojo de la Casa Árabe por el Ayuntamiento de Madrid. Jardines Casa Árabe.

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RAPA BESTAS.-A Estrada (Pontevedra).- Sabucedo celebra una nueva edición de la Rapa das Bestas con el primer curro, que se celebrará a partir de las 19:00 horas tras la bajada de los caballos.

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INVESTIGACIÓN SALUD.- Alicante.- Una empresa del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche busca crear un dispositivo que detecte de forma temprana el riesgo de sufrir párkinson mediante un análisis de sangre que detecte una serie de biomarcadores.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona.- Pamplona ya se viste de blanco y rojo, una señal inequívoca de que los Sanfermines están a la vuelta de la esquina.

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FEMINISMO HISTORIA.- Granada.- La investigadora y catedrática de la Universidad de Granada Teresa Ortega López repasa en un libro la historia del antifeminismo, una mirada a un movimiento "que existe siempre que hay feminismo", también en partidos de izquierdas, pero que ahora se alimenta de discursos negacionistas y redes sociales.

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