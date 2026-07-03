Rodríguez, jefe de cantera en Udinese: "Hace falta un cambio de mentalidad en el 'calcio'"

Carlos Expósito

Roma, 3 jul (EFE).- El nuevo responsable de la cantera del Udinese, el español José Rodríguez, asevera en una entrevista con EFE que asume el puesto tratando de aportar el conocimiento que adquirió en el fútbol español y que en Italia hace falta un cambio de mentalidad para desarrollar el talento juvenil.

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"En este momento, no hablo de Udinese, hablo en general, debe haber un cambio de mentalidad donde se apueste más por los jóvenes", afirma, convencido de que brindar oportunidades es fundamental para facilitar el salto desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, uno de los aspectos más criticados del fútbol italiano, esa falta de confianza en las promesas.

Rodríguez, que llega a Údine, una pequeña ciudad del norte de Italia, tras haber trabajado en el Valencia y en el Espanyol, quiere desarrollar el talento de la cantera 'bianconera' con una metodología española: "Yo no trato aquí de inventar nada, sino de aportar el conocimiento que tenemos en España, aprovecharme de las cosas buenas que hay aquí, que son tantas".

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El técnico español, de 37 años, no pretende implantar el tradicional 'tiki-taka', sino un fútbol más atrevido y valiente en un 'calcio' históricamente marcado por el 5-3-2, un sistema "más directo y lineal en el que, quizá, el talento queda más limitado".

En Udinese, busca encontrar el equilibrio entre ese fútbol italiano con uno con más coraje, donde se involucren más los jugadores de talento, y en el que los jóvenes puedan empezar a acceder a posibilidades.

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Si no se logra transmitir ese convencimiento de lo necesario de dar una oportunidad a las promesas del fútbol italiano, según él podría ser necesario recurrir a cambios reglamentarios que faciliten la integración de futbolistas emergentes y permitan poner en valor el nivel existente, ya que "talento hay".

"Por otro lado, sí que quiero darle una orientación a los entrenadores, no quiero que el pensamiento sea únicamente sobre los resultados, sino que el foco, que esto lo hacemos muy bien en España, tiene que ir sobre el proceso, al día a día, a entrenar bien", explica a esta agencia.

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Rodríguez, que aterriza en uno de los clubes históricos del 'calcio' tras jugar en las categorías inferiores del Valencia, club en el que también dio sus primeros pasos en los banquillos como asistente, y después de desempeñar el cargo de director de metodología del Espanyol, considera clave "la cualidad antes que la cantidad y la intensidad antes que el volumen".

"Sobre todo, quitar ese miedo al resultado. Si tú estás entrenando bien y estás haciendo un buen proceso de entrenamiento, estás mucho más cerca de conseguir luego los objetivos", recalca.

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Rodríguez considera muy atractiva la oportunidad que se le presenta, surgida tras la llamada del propietario del club, Gino Pozzo.

"Se puso en contacto conmigo y me explicó el proyecto. Me dijo que es un lienzo en blanco, un proyecto por crear con la nueva idea que ellos quieren en este momento, que al final es hacernos fuertes en el territorio. Un poco, por poner el ejemplo, como el Athletic Club en España", subraya.

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Coge las riendas, además, de Angelo Trevisan, que dejó el cargo tras 19 años impulsando la cantera del Udinese, un reto que afronta aprovechando lo positivo que dejó su predecesor, pero con la intención de dejar su impronta.

"Lo que yo quiero y meto el foco es en Friuli-Venecia Julia (región de Italia donde se localiza el club), en captar a los jugadores. Cuanto más temprano, mejor, porque quiere decir que podemos trabajar más tiempo con ellos y podemos transmitirles nuestra idea cuanto antes; este es el foco", manifiesta.

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Luego, claro está, cada jugador construye su carrera a su propio ritmo: "El camino es diverso para cada uno. Los jugadores también tienen que tener esta mentalidad, este hambre de querer crecer, de no rendirse, de seguir adelante". EFE

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