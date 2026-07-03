Pablo Meixús renueva con el Celta hasta 2029

Vigo, 3 jul (EFE).- El defensa central Pablo Meixús amplió tres años más, hasta junio de 2029, su contrato con el Celta, informó este viernes la entidad gallega a través de un comunicado de prensa.

“Inteligente, con personalidad y una gran capacidad para anticiparse a las jugadas, Pablo destaca también por su salida de balón y por una facilidad para romper líneas a la altura de muy pocos centrales”, destaca el Celta del futbolista.

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Meixús, capitán del Celta Fortuna que logró el histórico ascenso a LaLiga Hypermotion, debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2025 en el partido de Copa del Rey que enfrentó al conjunto dirigido por Claudio Giráldez con el Puerto de Vega. EFE

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