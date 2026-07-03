Muere un trabajador en Sevilla al caer al vacío desde una plataforma cuando estaba podando

Sevilla, 3 jul (EFE).- Un trabajador, cuyos datos no se han hecho públicos, ha fallecido en la mañana de este viernes en Sevilla tras caer al vacío desde una plataforma en la que realizaba labores de poda.

Emergencias 112 ha informado a EFE de que a las 9:20 horas se ha recibido un aviso desde una vivienda en la calle Sor María del Coro, que alertaba de la caída de un hombre cuando estaba podando a gran altura.

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Al parecer, la canasta elevadora se ha desprendido y ha caído al patio, y el hombre ha fallecido en el acto.

El 112 ha activado a los servicios sanitarios y a Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. EFE

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