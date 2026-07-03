Muere un hombre por el disparo de un guardia civil al repeler un ataque en Gijón

Oviedo, 3 jul (EFE).- Un hombre de 52 años, que al parecer tenía alguna enfermedad psiquiátrica diagnosticada, ha fallecido por el disparo de un guardia civil que se vio obligado a actuar en defensa propia después de que se abalanzara sobre él y un compañero y le arrebatase una defensa extensible de metal, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Asturias.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas de ayer, jueves, en la aldea de Fontaciera, en el concejo de Gijón, adonde una patrulla se había dirigido a petición del área de Salud Mental del Hospital Universitario de Cabueñes para tratar de localizar al hombre.

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La petición consistía en localizar al hombre y trasladarle al Hospital de Jove para realizarle una valoración psiquiátrica dado que el hombre no asistía a los controles médicos ni tomaba la medicación prescrita.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre en el exterior de la vivienda y comenzaron a dialogar con él, pero reaccionó de manera violenta y se abalanzó sobre los agentes y les tiró al suelo.

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El hombre logró arrebatar a uno de los agentes la defensa extensible metálica para continuar con el ataque, momento en el que el agente efectuó un disparo que le impactó sobre el pecho, sin causarle la muerte instantánea.

Los guardias civiles le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos, que continuaron tratando de recuperarle hasta que finalmente falleció. EFE

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