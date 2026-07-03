Montero aspira a triplicar los votos en las próximas andaluzas y ganar las municipales

Sevilla, 3 jul (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha dado por detenida la "sangría de votos" y ha planteado como objetivo que su partido triplique en las próximas andaluzas los apoyos obtenidos el pasado 17 de mayo y ganar las capitales de la comunidad en las municipales de mayo de 2027.

Montero, en su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, celebrado este viernes en Dos Hermanas (Sevilla), ha señalado que el partido aumentó sus votos en las elecciones del 17M con respecto a las anteriores regionales de 2022 y ha subrayado que son la "primera fuerza de la izquierda", aunque aspira a ser la ganadora de las próximas elecciones a la Presidencia de la Junta.

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Sobre los comicios municipales, que se celebrarán en mayo del próximo año, Montero ha marcado a sus compañeros el objetivo de ganar "las capitales de provincia" y renovar la Alcaldía de Jaén, que ya está en manos del PSOE.

Para esos comicios locales, Montero ha pedido a los suyos que eviten las primarias en la medida de lo posible para designar candidatos y antes que ir a ese proceso prefieran el "diálogo" para dirimir los cabezas de lista.

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La socialista ha pedido "candidaturas fuertes, reconocibles, pegadas al territorio, solventes, con capacidad de representar al PSOE pero que también ensanche nuestra base social" para poder reconectar con los votantes que "se hayan alejado de nosotros" y que vuelvan a confiar en los socialistas.

Esa campaña municipal, ha explicado, tendrá la escucha de la dirección del partido sobre el territorio y en las agrupaciones para que la voz de los militantes llegue a la planificación de los comicios, ha detallado Montero.

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La líder del PSOE-A también se ha referido a las próximas elecciones generales, sobre las que ha planteado que el partido debe estar preparado para que, en cuanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las convoque, estén listos para ganar. EFE

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