Luis de la Fuente ya tiene su once

Óscar Maya Belchí

Inglewood (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Cuatro partidos después, Luis de la Fuente encontró su once titular. Su alineación de confianza para iniciar los partidos. Justo en el momento clave, en el que no hay margen de error. Tras las pruebas en fase de grupos y oportunidades extra a futbolistas en busca de ritmo de competición, el de Austria, salvo contratiempo, apunta a ser habitual el resto del Mundial.

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Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Ese es el once tipo de Luis de la Fuente.

El mismo que goleó a Arabia Saudí (4-0) en la segunda jornada de la fase de grupos y el que eliminó a Austria (3-0) en dieciseisavos del Mundial.

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Un once que encontró el seleccionador español tras un debut ante Cabo Verde lleno de dudas. Un 0-0 que marcó sus siguientes pasos en el torneo. Tras este partido, cuatro cambios de inicio que llegaron para quedarse.

Pedro Porro por Marcos Llorente; Dani Olmo en lugar de Fabián; Álex Banea por Gavi y Lamine Yamal ocupando el sitio de Ferran Torres.

De ellos, los tres primeros fueron tras el análisis del debut y en busca de revitalizar al equipo. El último, la entrada de Lamine Yamal, lo marcó la recuperación de su lesión; los plazos médicos.

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Titular indiscutible una vez recuperado. Asegura estar ya “al 100 %”, aunque aún le falta la finura que dan el paso de los partidos. Y estos llegarán si España sigue avanzando en el torneo. El siguiente rival, Portugal en Dallas el 6 de julio.

Este será el partido de mayor exigencia para España en lo que va de torneo. Por las instancias del mismo y por la entidad del rival. Y el once está claro.

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Más aún cuando Luis de la Fuente cuenta con tres jugadores marcados por las lesiones. Los tres en los extremos.

Víctor Muñoz entrena con normalidad tras recaer de la lesión con la que arrancó la concentración, pero no tiene minutos desde el pasado mes de mayo.

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Yeremy Pino sufrió un esguince acromioclavicular contra Uruguay y, aunque puede entrenar con el grupo, el dolor y, sobre todo, el riesgo a una lesión mayor persiste.

Y Nico Williams, quien se libró de una lesión muscular que le hubiera dejado fuera del torneo, tras una entrada del uruguayo Nico de la Cruz en el minuto 87, trabaja en solitario. Ejercicios de recuperación y actividad en carrera continua, probándose en ‘sprints’.

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La idea del cuerpo técnico es que los tres puedan tener algunos minutos ante Portugal si el partido lo demanda, pero ninguno tiene opciones de ser titular. Por ello, Baena es el que más opciones tiene de repetir en el extremo izquierdo.

En el centro del campo, Dani Olmo se ha ganado el puesto de titular junto a Rodri y Pedri, a los que Luis de la Fuente defiende a capa y espada ante las críticas.

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“Son dos de los mejores centrocampistas del mundo, o los mejores, perfectamente acompañados de otros igual de buenos. Rodrigo está haciendo un Mundial excepcional, ha sido una locura verle hoy dominar todas las facetas del juego. Y Pedri ha dado otro recital más”, declaró el seleccionador español tras ganar ante Austria.

En defensa y portería, todo está claro. España no ha encajado ningún gol en lo que va de Mundial. Y lo que funciona, no se toca. Cubarsí y Laporte lideran el centro de la defensa con solvencia, mientras que Marc Cucurella y Pedro Porro se han mostrado también definitorios en ataque.

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Dos asistencias de Cucurella y un gol de Pedro Porro ante Austria. El ataque de España llegó por los laterales.

Y en portería, un Unai Simón de récord. El guardameta se convirtió en el que más minutos ha mantenido su portería a cero en la historia de los mundiales, superando el récord anterior de Walter Zenga, conseguido en 1990. Hasta 519 minutos sin encajar gol.

Números y rendimiento que sustentan la idea de Luis de la Fuente. Un once fijo, siempre que no haya contratiempos. EFE