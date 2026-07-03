La nueva temporada de Teatros del Canal va de la tragedia griega a la Generación del 27

Madrid, 3 jul (EFE).- Los Teatros del Canal han presentado este viernes la programación 2026/2027 en la que su gestor Ruperto Merino ha estacado el número de estrenos absolutos, 27, donde se incluyen teatro de texto y danza con coreografías de Manuel Liñán o Blanca Li e intérpretes como Charo López o Pedro Casablanc.

"No es una mera suma espectáculos me gusta pensar que cada temporada conforma una conversación; hay autores, países, disciplinas todas distintas de las que surgen relaciones extraordinarias e imprevistas", ha dicho Merino, quien ha resaltado la combinación entre teatro clásico y contemporáneo en la nueva temporada.

PUBLICIDAD

Según ha manifestado Merino, su objetivo al armar la programación ha sido la difusión del patrimonio cultural, de la tragedia clásica con grandes tragedias de Eurípides y Sófocles, pasando por el Siglo de Oro y terminando por el centenario de la Generación del 27.

Merino ha destacado el apoyo a la creación en español "de este lado y el otro del Atlántico", especialmente a través el Canal Hispanidad, aunque también estarán presentes compañías europeas, británicas y de la escena berlinesa.

PUBLICIDAD

En danza los montajes de Olga Pericet, Manuel Liñán, David Coria, Crystal Pite, Blanca Li, además de la Compañía de Antonio Gades, ampliarán el espacio de esta disciplina en los Teatros del Canal.

A ellos se suma el Ballet Español de la Comunidad de Madrid con una producción en torno a la Argentinita, una figura a la que se rinde homenaje dentro del centenario de la Generación del 27.

PUBLICIDAD

Los intérpretes Charo López y Pedro Casablanc serán algunos de los que con títulos como 'Yerma' o 'La casa de Bernarda Alba' se unirán al homenaje a una generación que ha marcado la historia teatral y cultural española.

El dramaturgo José Luis Alonso de Santos firma la versión de 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega. Albert Boadella dirigirá 'Martina Cabanas Collell', la que dice que podría ser su última obra "las piernas ya comienzas a flaquear", y Ainhoa Amestoy abordará el universo de Sartre con una adaptación contemporánea.EFE

PUBLICIDAD