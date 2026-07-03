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La escudería VR46 continuará con motos Ducati, al menos hasta 2029

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- La escudería VR46, propiedad del italiano Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, continuará utilizando motos de la fábrica Ducati, al menos hasta 2029, según confirmó este viernes.

El equipo con sede en Tavullia, que cuenta con los servicios esta temporada de los italianos Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli, continuará utilizando prototipos del fabricante de Borgo Panigale en MotoGP, en una colaboración que se extenderá, al menos, hasta 2029, informó mediante una nota de prensa.

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El equipo de Tavullia continuará teniendo estatus de equipo oficial de fábrica al extenderse el contrato original, firmado para la temporada 2025 -aunque comenzaron su relación en 2022-, que se ha prolongado por tres años más, manteniendo así al equipo de Valentino Rossi y a Ducati juntos hasta la temporada 2029 de MotoGP.

El VR46 tiene la categoría de 'Ducati Factory Supported Team' desde 2025, una alianza totalmente italiana que ha logrado 4 victorias, 16 podios y 1.792 puntos en el Campeonato de Constructores; los logros de las dos últimas temporadas han permitido continuar con este proyecto.

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En 2027 el equipo contará con dos Ducati Desmosedici GP, una con especificaciones de fábrica, que recibirá actualizaciones técnicas a lo largo de la temporada, y otra de serie con apoyo del personal técnico de Ducati ya integrado en el equipo.

El italiano Alessio Salucci, director del equipo, se ha mostrado satisfecho con la renovación "durante los próximos tres años", pues confirmar su posición "es aún más significativo, ya que refleja la constancia y el increíble trabajo de cada miembro del equipo", según la nota distribuida por el equipo.

"Con la entrada en vigor del nuevo reglamento en 2027, las próximas temporadas de MotoGP supondrán un gran reto, pero estamos preparados para afrontarlos y alcanzar metas aún mayores", explica Salucci.

Su compatriota Luigi Dall'Igna, director general de 'Ducati Corse', reconoce en la nota que, desde el inicio de la colaboración, "el equipo ha demostrado una gran constancia, experiencia y pasión", que les han permitido alcanzar "importantes logros juntos".

"Nos complace continuar al menos hasta 2029, fortaleciendo aún más una alianza que ya nos ha brindado grandes satisfacciones y confío en que seguiremos cosechando resultados excepcionales juntos", indica Dall'Igna, quien agradece a "Valentino Rossi, Alessio Salucci, Pablo Nieto y todo el equipo" su profesionalidad y dedicación. EFE

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