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La entrega de premios pone el broche final al Mallorca International Football Cup - Vicente del Bosque 2026

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(Información remitida por la entidad que la firma:)

El Mallorca International Football Cup - Vicente del Bosque 2026 cierra una nueva edición con una jornada final centrada en los valores del deporte y el reconocimiento al esfuerzo de los participantes. Una charla inspiradora sobre desarrollo personal y la posterior ceremonia de entrega de medallas y trofeos pusieron el broche de oro a cinco días de competición internacional, convivencia e inclusión celebrados en el municipio de Calvià

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El Mallorca International Football Cup - Vicente del Bosque 2026, organizado por la Vicente del Bosque Football Academy, concluyó tras cinco jornadas de competición en diferentes instalaciones deportivas municipales de Calvià. El torneo reunió a 1.300 jugadores procedentes de 10 nacionalidades, consolidando una edición marcada por el alto nivel deportivo, la convivencia internacional y la promoción de los valores del deporte.

La jornada final culminó con la ceremonia de entrega de premios, celebrada en el Campo de Fútbol Municipal de Magaluf, donde jugadores, entrenadores, familiares y representantes institucionales pusieron el broche final a una semana de competición y convivencia internacional. El acto contó con la presencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzá; el director general de Deportes del Govern de les Illes Balears, Joan Antoni Ramonell; y el coordinador del proyecto deportivo Calvià 365, Rafa León.

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El torneo contó con las modalidades de fútbol base, fútbol sala y fútbol de integración. En fútbol base participaron equipos de las categorías U10, U11, U12, U14 y U16, reuniendo a clubes de diferentes países como SL Benfica (Portugal), FA Academy (Suecia) y Villarreal Academy (North America), además de destacados equipos nacionales y locales. En las distintas categorías se proclamaron vencedores equipos como Urbanitzacions, San Cayetano, Llevant Academy y Tac-Tac Academy, reflejando el alto nivel competitivo y la diversidad de participantes presentes en esta edición.

Por su parte, la competición de fútbol sala reunió a equipos de las categorías U12 y U14, disputándose la fase final en el Pabellón Galatzó. En esta modalidad, los títulos fueron para Alcudia Futsal U12 y SL Benfica U14. Una de las particularidades de esta competición fue la posibilidad de inscribir equipos femeninos o mixtos, una iniciativa que fomentó la participación femenina y complementó el trabajo desarrollado por el Mallorca International Football Cup – Women's Tournament, celebrado el pasado mes de abril.

Uno de los momentos más especiales del torneo fue la celebración de la Specials Cup, organizada junto a la Fundación Mallorca Integra. La iniciativa tuvo lugar el 21 de junio en el Campo de Fútbol Julián Ronda de Costa d'en Blanes (Ágora Portals), donde jóvenes con discapacidad intelectual D1 participaron en una jornada de entrenamiento y un partido amistoso centrados en la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades. La actividad formó parte de la programación oficial del torneo y reforzó el compromiso social del evento.

Además de la competición deportiva, el torneo acogió una charla sobre los valores del deporte y el desarrollo personal, en la que participaron María España, jugadora profesional del Azul Marino Baloncesto y con una destacada trayectoria internacional con la Selección Española, junto con la dirección de la Vicente del Bosque Football Academy. El encuentro, moderado por la periodista deportiva Marta Sampas, permitió compartir experiencias y reflexiones con los participantes y sus familias.

El Mallorca International Football Cup - Vicente del Bosque 2026 está cofinanciado mediante el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears.

Contacto

Nombre contacto: Pau Albertí

Descripción contacto: Director de Torneo

Teléfono de contacto: 680 87 57 13

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1273319/MIFC_4.jpg

Pie de foto: Charla sobre los valores del deporte y el desarrollo personal

Autor: Vicente del Bosque Football Academy"

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