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Hurkacz vuelve a los octavos de un Grand Slam

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Redacción deportes, 3 jul (EFE).- El polaco Hubert Hurkacz aprovechó los veinte saques directos que logró ante el estadounidense Tommy Paul para sellar la victoria en tercera ronda por 4-6, 7-6(5), 7-5 y 6-2 y regresar a los octavos de final de un Grand Slam, en Wimbledon.

Desde Roland Garros 2024 el polaco no alcanzar la segunda semana de un major. Lo consiguió después de ganar en tres horas y cuarto a un adversario con el que había perdido en tres de los cuatro partidos que habían disputado.

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Su buen saque le llevó a los octavos en el All England Club por tercera vez en siete participaciones. Tras ganar a al undécimo cabeza de serie, Casper Ruud, por 6-4, 6-2 y 7-6 (7), y al austríaco Sebastian Ofner por 7-6 (8), 6-4 y 6-4 en las dos primeras rondas ha conseguido dejar atrás a Paul que tomó ventaja pero fue a menos después. Una lesión lumbar apartó al polaco de Wimbledon en el 2025 y ahora le sitúa en octavos donde jugarla contra el alemán Jann Lennard Struff, verdugo del noveno favorito, el ruso Daniil Medvedev.

Las semifinales que alcanzó en Londres en el 2021 son su techo en un grande. Entonces eliminó a Roger Federer pero cayó contra el italiano Matteo Berrettini justo antes de la final. EFE

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