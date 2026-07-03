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Expertos en el mundo árabe piden al Ayuntamiento no desalojar el edificio de la Casa Árabe

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Madrid, 3 jul (EFE).- Medio millar de profesionales de diversos ámbitos relacionados con el mundo árabe han depositado este viernes en el registro electrónico del Ayuntamiento de Madrid una petición al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para reclamar la revocación de la orden de desalojo de la Casa Árabe de su local de las Escuelas Aguirre.

La petición está firmada por académicos, periodistas, empresarios, artistas, diplomáticos, escritores y docentes.

Entre ellos destacan el exministro Josep Borrell, el exdirector del CNI Jorge Dezcallar, la escritora Clara Janés, el historiador Ángel Viñas, los periodistas Lluís Bassets y Ángeles Espinosa, los catedráticos Bernabé López y Miguel Hernando, el diputado Agustín Santos, o las investigadoras Luz Gómez, Ana Planet Contreras y Maribel Fierro.

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El Ayuntamiento de Madrid anunció el pasado 29 de junio su intención de recuperar la posesión del edificio de las Escuelas Aguirre, sede desde 2006 de la Casa Árabe, muy próximo al parque de El Retiro, al considerar que presenta problemas estructurales derivados de una deficiente gestión y falta de conservación.

La fecha límite para que la institución abandone el inmueble se ha fijado el 1 de septiembre.

Los firmantes de la petición defienden que Casa Árabe "ha desempeñado durante todo este tiempo con dignidad y valentía sus labores como punto de encuentro entre España y los países árabes, y como plataforma y herramienta de la diplomacia pública española con el Mundo Árabe".

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Interrumpir así el trabajo cultural y de diplomacia pública que Casa Árabe ha venido desempeñando durante dos décadas en sus sedes de Madrid y Córdoba, añaden, supone "un duro golpe". "Es una decisión contraria a los intereses de nuestro país, nuestra sociedad y nuestros sectores económicos, con independencia del gobierno de turno", aseveran.

En el texto facilitado a los medios de comunicación se lamenta el "menosprecio" que, a juicio de los firmantes, el ayuntamiento traslada a la labor de la institución y afean al consistorio que la haya tildado de "chiringuito".

"Es una muestra de incomprensión de la necesidad de instituciones como esta", reivindican en una petición donde instan al consistorio madrileño a "medir bien el error que supone el desalojo" de Casa Árabe y revocar su decisión. EFE

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