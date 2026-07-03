España, contra Portugal en fase de grupos del Mundial masculino y Argentina en el femenino

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- La selección española masculina de hockey sobre patines iniciará la defensa del título mundial en un exigente grupo en el que se medirá a Portugal, vigente campeona de Europa, mientras que la selección femenina tendrá como principal rival a Argentina en la fase de grupos.

El sorteo, celebrado este viernes en Barcelona, encuadró al equipo dirigido por Pere Varias en el Grupo A del Mundial masculino, que se disputará en Asunción (Paraguay) del 12 al 18 de octubre.

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España compartirá grupo con Portugal, ante la que cayó en la tanda de penaltis de las semifinales del último Campeonato de Europa. También se enfrentará a Italia, una selección en crecimiento que dejó al combinado español fuera del podio continental por primera vez en 75 años, y a Andorra, a priori el rival más asequible del grupo.

El Grupo B estará integrado por Chile, Francia, Angola y Argentina, vigente campeona de la Copa de Naciones. La selección argentina intentará recuperar el título mundial que España le arrebató en la final del último Mundial, disputado en Novara (Italia), donde el conjunto español se impuso por 2-1.

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El campeonato masculino constará de una fase de grupos en la que cada selección disputará tres encuentros. Todos los equipos accederán a los cuartos de final, cuyos emparejamientos quedarán definidos en función de los puntos obtenidos en esa primera fase.

En categoría femenina, España, vigente campeona del mundo y de Europa, iniciará la defensa del título conquistado hace dos años en Novara en el Grupo A, junto a Argentina, seis veces campeona del mundo, Chile, Francia y Suiza.

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El Grupo B estará formado por Portugal, vigente subcampeona mundial y europea, además de Italia, Colombia, India, Brasil y México. El Mundial femenino se celebrará también en Asunción (Paraguay), del 4 al 10 de octubre. EFE

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