El Villarreal confirma su quinto amistoso de pretemporada ante el Galatasaray

Vila-real (Castellón), 3 jul (EFE).- El Villarreal anunció este viernes un nuevo amistoso de pretemporada para el próximo 8 de agosto, en el que el equipo castellonense se enfrentará al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul.

Este es el quinto de los partidos de pretemporada, ya que suma a los amistosos ante el Benfica de Portugal, PSV Eindhoven, y los dos partidos de la Como Cup.

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El primero de los amistosos les enfrentará a la SL Benfica, y que se jugará el próximo 17 de julio en el Estadio Algarve.

El segundo les enfrentará al PSV Eindhoven, y se disputará el próximo 25 de julio en el Philips Stadion.

Además, el conjunto amarillo disputará desde el 28 de julio al uno de agosto la Como Cup, en la que participarán el Como (italiano), el Crystal Palace (Inglaterra), FC Famalicao (Portugal), RC Lens (Francia), además del AIUla SC, de Arabia Saudí. EFE

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