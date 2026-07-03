El Real Valladolid refuerza sus bandas con el extremo neerlandés Kaj de Rooij

Valladolid, 3 jul (EFE).- El Real Valladolid ha reforzado sus bandas con el fichaje de neerlandés Kaj de Rooij, de 25 años y que llega libre al club blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2030, según ha confirmado la entidad a través de su página web.

De Rooij se formó en las categorías inferiores del Wilhelmina Boys Best, Willem II y FC Eindhoven, con cuyo primer equipo debutó en la temporada 2018/19 para, posteriormente, firmar por el NAC Breda, también de Segunda División, y dar el salto a Primera, en la Eredivisie, con el PEC Zolle, donde estuvo las tres últimas campañas.

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En la más reciente disputó 33 partidos, en los que anotó siete goles y dio cinco asistencias.

A pesar de ser diestro, su posición natural es el extremo izquierdo, si bien el atacante, de 1.84 metros, también puede actuar en la otra banda, por lo que podrá ofrecer en ambas su velocidad y su técnica. EFE

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