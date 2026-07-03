El IBEX 35 vuelve a sellar máximos por encima de los 19.800 puntos tras avanzar un 0,92 %

Madrid, 3 jul (EFE).- La Bolsa española ha vuelto a registrar este viernes máximos históricos con una subida del 0,92 % que le ha permitido cerrar por encima de los 19.800 puntos, en una sesión en la que ha mantenido la inercia de los datos de empleo de Estados Unidos y sin la referencia de Wall Street, al ser allí jornada festiva.

El IBEX 35, el principal selectivo nacional, ha sumado 180,6 puntos, ese 0,92 %, con los que ha alcanzado la cifra récord de 19.852,4 puntos, lo que le permite cerrar la semana con un avance acumulado del 2,2 % y elevar la ganancia bursátil desde el inicio del año al 14,7 %.

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El índice, que en la apertura daba continuidad a las subidas de la víspera, alcanzó la cota de los 19.800 puntos minutos antes de las 14:00 horas por primera vez en su historia. Desde ese momento, los inversores impulsaron al selectivo hasta marcar un máximo intradía de 19.879,1 puntos, un nivel del que bajó levemente cerca del cierre de las negociaciones.

En una sesión en la que nueve de las 35 empresas que componen el IBEX han cerrado en terreno negativo, las compañías acereras han liderado las ganancias y han impulsado al selectivo con una revalorización del 6,05 % en el caso de ArcelorMittal y del 3,23 % para Acerinox, ambas favorecidas por la entrada en vigor del arancel del 50 % al acero importado del resto del mundo en la Unión Europea. EFE

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