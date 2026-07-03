El Gobierno condena el atentado de Damasco y cualquier intento de desestabilizar Siria

Madrid, 3 jul (EFE).- El Gobierno ha condenado "firmemente" el ataque en Damasco que ha causado al menos nueve muertos y 20 heridos, y "todo intento de desestabilización" que socave los esfuerzos de paz y amenace la seguridad de Siria y de la región.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas en la explosión de una bomba colocada en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de la capital siria, que hasta ahora no ha sido reivindicada por ningún grupo.

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España ha reafirmado su apoyo a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria, y reitera su apoyo a una transición política "pacífica e inclusiva", conforme a las aspiraciones legítimas de todo el pueblo sirio.

Del mismo modo, ha insistido en respaldar los esfuerzos regionales e internacionales para lograr la estabilización, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional del país, "con el objetivo de avanzar hacia un futuro de seguridad y prosperidad para el país", donde la caída del régimen de Bashar Hafez al-Asad en diciembre de 2024 abrió una nueva etapa. EFE

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