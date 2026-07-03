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El Festival de Almagro rescata el papel de las mujeres creadoras del Siglo de Oro

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Almagro (Ciudad Real), 3 jul (EFE).- La exposición 'Hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente', producida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en su 49 edición, propone una revisión del Siglo de Oro desde la mirada de las mujeres creadoras y reivindica el papel de figuras femeninas cuya aportación histórica quedó invisibilizada o relegada con el paso del tiempo.

La muestra, instalada en la Casa Palacio Juan Jedler de Almagro y abierta al público del 3 al 26 de julio, se enmarca dentro de uno de los principales ejes de la actual edición del festival: la recuperación de la memoria y de la contribución de mujeres vinculadas a la creación artística, científica y cultural.

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La directora del festival, en declaraciones a EFE, ha situado este proyecto entre las propuestas más significativas de la programación por su capacidad para construir una nueva mirada sobre la historia y recuperar referentes femeninos ausentes de los relatos tradicionales.

La exposición reúne nombres como la escultora Luisa Roldán, conocida como La Roldana; la escritora y pensadora Oliva Sabuco; o María de Quiñones, impresora y figura clave en la difusión cultural de la época.

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La coordinadora del proyecto Conectados al Siglo de Oro, Victoria Sandoval, ha explicado que uno de los objetivos era "construir una genealogía y mostrar cómo las mujeres han sido siempre fundamentales en la construcción de la sociedad".

El proyecto incorpora, además, una dimensión participativa desarrollada a través de procesos de mediación con adolescentes, quienes han trabajado sobre la figura de mujeres del Siglo de Oro para establecer vínculos con referentes femeninos actuales y reflexionar sobre igualdad, vocaciones y memoria histórica.

Sandoval ha señalado que el trabajo permitió acercar el patrimonio cultural a jóvenes que, en muchos casos, desconocían tanto la historia de estas figuras como la propia existencia del festival.

"La sensación era que se habla de una generación perdida y no lo es; es una generación no atendida", ha afirmado, antes de destacar cómo muchos participantes descubrieron referentes femeninos que les permitieron reconocerse y reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la igualdad y el papel de las mujeres en la historia.

La exposición incluye más de un centenar de nombres de mujeres vinculadas a distintos ámbitos y profesiones y plantea una revisión crítica de la historiografía tradicional al reivindicar la presencia femenina en actividades relacionadas con los cuidados, la educación, los oficios y la cultura.

Según las responsables del proyecto, la intención es demostrar que las mujeres siempre estuvieron presentes en la construcción social y cultural de su tiempo, aunque en muchos casos quedaran fuera de los relatos oficiales. EFE.

abc/lsy/aam

(foto)

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