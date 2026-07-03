El Deportivo de La Coruña paga al Mallorca la cláusula de rescisión de Leo Román

Palma, 3 jul (EFE). - El guardameta ibicenco Leo Román firmará por el Deportivo de La Coruña hasta 2031 después de que el conjunto gallego pague su cláusula de rescisión de nueve millones de euros al RCD Mallorca, su club de procedencia, que así lo ha informado.

Tras el descenso de su ya exequipo a LaLiga Hypermotion, el portero ha priorizado seguir en LaLiga EA Sports para no dar un paso atrás en su carrera.

PUBLICIDAD

Llegado al cuadro balear en la temporada 2020/21, el portero ibicenco fue completando su formación hasta debutar con el primer equipo en el curso 2021/22, en la Copa del Rey ante la UD Llanera y, posteriormente, debutó en Primera División.

A lo largo de las temporadas en las que ha militado en las filas del Mallorca, Leo Román ha disputado un total de 48 partidos con el primer equipo: 43 en Primera División y 5 en la Copa del Rey.

PUBLICIDAD

La entidad mallorquinista agradece “enormemente su rendimiento, compromiso y profesionalidad durante su etapa en la entidad, y le desea la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional”, explica en un comunicado. EFE

dcj/sab