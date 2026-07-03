El Dépor paga la cláusula de rescisión de Leo Román, que firma hasta 2031

A Coruña, 3 jul (EFE).- El RC Deportivo informó este viernes de que ha pagado al Mallorca la cláusula de rescisión del guardameta internacional español Leo Román, la cual asciende a 9 millones de euros.

El portero ibicenco firma por el Dépor un contrato para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031, y peleará por la titularidad con Álvaro Ferllo, indiscutible en la portería blanquiazul desde su llegada en el pasado mercado invernal.

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Leo Román llega al equipo de Antonio Hidalgo después de disputar 40 partidos en LaLiga durante las dos últimas temporadas (2024-25 y 2025-26) con el RCD Mallorca, con el que viene de perder la máxima categoría.

Con anterioridad, defendió la portería del Real Oviedo en LaLiga Hypermotion durante la campaña 2023-24, en la que participó en 42 encuentros, manteniendo su portería a cero en 14 de ellos.

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El guardameta balear debutó con la selección española absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente en el amistoso disputado ante Irak en Riazor el pasado mes de junio.

“El fichaje de Leo Román es una inversión estratégica en una posición decisiva para consolidar al Dépor en Primera. Está justo en el punto ideal para un portero: joven, con recorrido y ya contrastado en contextos exigentes”, destaca el Dépor. EFE

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