El asturiano ‘Cohete Suárez’ lidera el Rallye Rías Baixas

Vigo, 3 jul (EFE).- El asturiano José Antonio “Cohete” Suárez, líder del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), domina el Rallye Rías Baixas después de imponerse en la primera sección.

El piloto de Skoda, con Alberto Iglesias como copiloto, se impuso en la segunda especial para desbancar al gallego Álvaro Muñiz del liderato provisional después de sacarle 2,2 segundos.

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Tras el dúo de cabeza, Iván Ares logró sobreponerse a un primer tramo discreto para marcar el segundo mejor crono y ascender a la tercera posición, a seis segundos del líder.

Los problemas parecen estar afectando a los miembros del equipo Recalvi: válvula popoff para el Toyota de Jorge Cagiao, quien también reconoce que falta todavía mejoras en los reglajes del coche para mejorar sus tiempos.

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En el caso de Javier Pardo, el motor de su Skoda se ha detenido en el control stop de la segunda especial, pero parece que podrá seguir en carrera.

Las altas temperaturas, por encima de los 40 grados en algunas zonas, y la suciedad del asfalto están marcando esta primera jornada del Rallye Rías Baixas. EFE

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