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Detenido un hombre por provocar el incendio de La Bisbal cuando trabajaba con una radial

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La Bisbal d'Empordà (Girona), 3 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de provocar el incendio desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) cuando hacía trabajos con una radial al pie de una carretera.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha sido identificado y detenido por estar llevando a cabo unos trabajos que están prohibidos debido al elevado riesgo de incendio.

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El fuego, que ha obligado a confinar a cerca de 12.000 personas y a evacuar a 150 vecinos de Santa Cristina d'Aro (Girona), sigue avanzando si control y ha arrasado ya 1.280 hectáreas, aunque tiene potencial para afectar una superficie de hasta 10.000.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha censurado la conducta del detenido al recordar que "con un peligro muy alto de incendio, no hay margen para las imprudencias".

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"Hay que cumplir todas las restricciones y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo de las personas, territorio y servicios de emergencias", ha añadido el president, que cierra su mensaje con la advertencia: "Máxima prudencia. Es responsabilidad de todos". EFE

(Foto) (Vídeo)

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