Davidovich, en octavos de Wimbledon por primera vez

Redacción deportes, 3 jul (EFE).- Alejandro Davidovich se impuso al húngaro Fabian Marozsan por 7-6(5), 6-2 y 6-3 y alcanzó, por primera vez en su carrera los octavos de final del torneo de Wimbledon.
El malagueño, que llegó a Londres con su primer título bajo el brazo, el torneo de Mallorca, también en hierba, tardó dos horas y veinticuatro minutos en batir por segunda vez en tres enfrentamientos al jugador húngaro.
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El sexto partido ganado seguido en hierba lleva a Davidovich a la cuarta ronda de Wimbledon donde jugará contra el vencedor del partido entre el canadiense Felix Auiger Aliassime y el estadounidense Michael Zheng. EFE
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