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Arsuaga: La única buena noticia para la sostenibilidad es que decrece la población humana

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Málaga, 3 jul (EFE).- El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, Premio Príncipe de Asturias en 1997, ha afirmado este viernes que "la única buena noticia que hay en el panorama actual de la sostenibilidad es que la población humana ha entrado en decrecimiento".

"Lo que se percibía como la peor amenaza para el planeta, que era un crecimiento descontrolado de la población humana, ha dejado de ser un peligro, porque prácticamente en todos los continentes, solo queda África, ya son menos los que nacen que los que mueren", ha señalado Arsuaga.

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Ello supone que "la especie humana, en lugar de crecer en número en los próximos siglos, va a reducir su tamaño, y esa es la gran noticia, mientras que todas las demás son negativas", según el divulgador, que ha ofrecido en Marbella la clase magistral 'El placer de admirar: evolución humana, ciencia y futuro' dentro de los cursos de verano de la Universidad de Málaga (UMA).

Para Arsuaga, "la idea más errónea sobre la evolución humana es que es direccional, una línea recta que apunta hacia nosotros, algo inevitable, que tiene una dirección predeterminada y un camino establecido de antemano del que no se puede apartar", porque "la evolución básicamente es ramificación y diversificación".

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Sobre los avances tecnológicos, ha apuntado que "el ser humano es de una adaptabilidad pasmosa" y tiene "tanta capacidad de adaptación que no se da cuenta de lo que se ha adaptado".

"Por ejemplo, no somos conscientes de que el dinero ha desaparecido, y ahora son unos números que aparecen en nuestro banco virtual. Nadie lo ve, no tiene una realidad física, cada vez se utilizan menos las monedas y billetes y llegará un momento en el que desaparecerán por completo, porque pagamos con el móvil o con el reloj", ha dicho.

Considera que este es "un ejemplo entre montones de lo que pensábamos que era imposible, que un día desapareciera el dinero, pero ha ocurrido y no ha producido ninguna perturbación", según Arsuaga, que ha añadido que "todo cambia a una enorme velocidad".

"Hace no tanto tiempo, había cabinas de teléfonos en las calles, y nadie podía concebir que, con un solo gesto, pudiéramos hablar con Australia, y encima con imagen".

A juicio del divulgador, el ser humano "no ha cambiado, no ha perdido en absoluto su curiosidad, y la gente está deseando aprender, que le cuenten cosas interesantes y admirar a gente que hace cosas maravillosas y que comparte su conocimiento".

"El ser humano tiene una mente inquisitiva, se hace preguntas y no puede vivir sin satisfacer su curiosidad. Somos una especie curiosa", ha añadido. EFE

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