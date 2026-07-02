Sergio Scariolo, cesado como entrenador del Real Madrid

Madrid, 2 jul (EFE).- El italiano Sergio Scariolo fue cesado este jueves como entrenador del Real Madrid una temporada después de llegar al club, en el que no ha podido levantar ningún trofeo, según informó la entidad en un comunicado.
El Real Madrid asegura que han decidido de "mutuo acuerdo" que Scariolo ponga fin a su etapa como técnico del equipo de baloncesto.
Pese a firmar tres años de contrato el pasado verano y alcanzar las finales de la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Euroliga, el conjunto 'merengue' renovará su proyecto con un nuevo técnico, con el español Pedro Martínez, del Valencia Basket, como principal candidato. EFE
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