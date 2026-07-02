Se deja el móvil en la casa donde había robado y llama para que se lo devuelvan

Elche (Alicante), 2 jul (EFE).- Un ladrón de 64 años se ha dejado olvidado el teléfono móvil en el interior de una vivienda de Elche (Alicante) a la que había entrado a patadas para robar y horas después ha llamado para que se lo devuelvan.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, esta situación ocurrió en la madrugada del pasado 25 de junio después de que un particular acudiera a la comisaría a denunciar que desconocidos le habían roto la puerta de su casa y que le habían robado una bicicleta de alta gama, valorada en unos 1.500 euros, y varios coches de juguete de colección.

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El golpe había sido sobre las 13:00 horas de la víspera, el 24 de junio, y a la víctima le llamó la atención que dentro había un móvil que no era suyo.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la comisaría de Elche acudieron al domicilio, en un bajo en obras, y comprobaron que efectivamente había daños tanto la puerta como en su marco, que estaba fracturado por los golpes.

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Al rato, los agentes y la víctima observan que se recibe una llamada y, al contestar, les habla un varón explicando que está llamando desde el terminal de una mujer con la que se había cruzado en la calle para indicar que no sabe dónde ha perdido el teléfono y que quiere una cita para recuperarlo.

Seguramente sin ser consciente de que había hablado con los agentes, quedaron en la plaza Primero de Mayo de la ciudad ilicitana y al llegar los policías y la víctima observaron que el supuesto ladrón se encontraba sentado en un banco con una bolsa amarilla, dentro de la cual estaban los coches réplica de coleccionista sustraídos.

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Preguntado por los policías, el hombre reconoció que había entrado en la vivienda ajena con un hermano y que éste tenía la bicicleta, sin aclarar el paradero, tras lo cual este individuo, natural de Orihuela y vecino de Elche con antecedentes policiales, ha quedado detenido por un supuesto delito de robo con fuerza, a la espera de localizar al hermano y presunto cómplice. EFE