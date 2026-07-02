La Fiscalía pide imputar a la directora de la guardia civil y al DAO en el caso Leire

Madrid, 2 jul (EFE).- La Fiscalía ha pedido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno, según informan a EFE fuentes jurídicas. EFE

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