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Jódar evita la revancha de Carreño y se sitúa en tercera ronda

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Santiago Aparicio

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Rafa Jódar aprovechó la reanudación del duelo contra Pablo Carreño, aplazado el miércoles por falta de luz, para dar la vuelta a una situación complicada, evitar la revancha de su rival y alcanzar, por primera vez en su carrera, la tercera ronda de Wimbledon.

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Carreño dejó el miércoles el duelo interrumpido con ventaja en el marcador. Ganaba el asturiano por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2. Estaba mejor en la pista y Jódar tuvo que ser tratado del tobillo izquierdo después de un mal gesto al ir a por una bola.

La oscuridad le hizo un favor a Jódar, de 19 años, que aprovechó el descanso para recuperar fuerzas y afrontar mejor el choque. Carreño, que hasta que el lunes que ganó al canadiense Denis Shapovalov en el primer tramo nunca había conseguido vencer un partido sobre la hierba londinense en sus nueve presencias, aspiraba a tomarse la revancha de Roland Garros.

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En aquella ocasión, el asturiano, de 30 años, perdió un duelo que también tenía encarrilado en cinco sets. Igual que ahora en Londres donde Jódar superó a su rival por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un total de tres horas y 42 minutos.

Jódar, debutante en Wimbledon este 2026 y sin experiencia alguna sobre hierba hasta llegar al All England club como profesional, se medirá en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki.

El madrileño de 19 años, que se tuvo que dar de baja de los torneos de Queens y Eastbourne que asumió como preparación por una lesión abdominal, se convirtió en el tercer español menor de 20 años tras Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon.

"Estaba nervioso. Ha sido un gran partido de los dos. Complicado. He podido manejar la presión en el quinto set y estoy contento por haber ganado", dijo el madrileño en la pista.

"Me he recuperado muy bien y estoy contento por eso y tenía el cuerpo listo para jugar. Nos conocemos bien y sabemos como jugamos uno y otro", añadió el español de 19 años. "Ha sido un partido duro y me he adaptado bien a las situaciones", concluyó.

A Jódar le espera Mochizuki que se presenta en la tercera ronda en el Grand Slam sobre hierba en un gran momento, después de eliminar en tres mangas por 6-2, 7-6(6), 7-5 al estadounidense Ethan Quinn, finalista el pasado sábado en el torneo de Mallorca. EFE

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