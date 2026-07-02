El extremo Diego Bri ficha por el Córdoba hasta 2028

Córdoba, 2 jul (EFE).- El Córdoba ha anunciado este jueves un acuerdo con el Atlético de Madrid para el traspaso definitivo del extremo Diego Bri, quien se ha comprometido con la entidad blanquiverde hasta el 30 de junio de 2028.

​El atacante ilicitano, de 23 años, militó la pasada campaña en el conjunto andaluz bajo una cesión que contemplaba inicialmente una opción de compra, si bien su continuidad en el proyecto se ha oficializado ahora formalmente mediante la fórmula de traspaso.

PUBLICIDAD

​Esta resolución se produce tras lo apuntado durante la presentación del futbolista por el consejero delegado de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, quien ya mostró entonces la total confianza del club en la viabilidad de la operación para asegurar la permanencia del jugador a largo plazo.

​A las órdenes del técnico Iván Ania, el futbolista disputó un total de 28 compromisos oficiales y anotó tres goles durante el último curso, ofreciendo además una notable polivalencia táctica al actuar como lateral izquierdo de emergencia ante las bajas sufridas en la retaguardia cordobesa. EFE

PUBLICIDAD

ajc/cb/jpd