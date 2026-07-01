Muñoz (PP) acusa al Gobierno y al PSOE de mentir porque el PP nunca ha hablado de fraude

Madrid, 1 jul (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles al Gobierno y al PSOE de mentir al decir que el PP sospecha del sistema de concesión de nacionalidades, porque su partido "nunca" ha hablado de "fraude".

"Lo que decimos es ¿por qué tanta urgencia?, ¿por qué tanta opacidad?", ha recalcado en un desayuno informativo Muñoz, en el que ha añadido que, sobre todo, quieren saber "¿por qué les molesta que hablemos de este problema?".

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La diputada ha criticado la "demagogia" del Gobierno y sus "bulos" y ha subrayado que el PP siempre ha defendido que los españoles en el exilio y sus descendientes puedan tener la nacionalidad que, ha incidido, fue lo que votó el Congreso.

Sin embargo, ha incidido una instrucción posterior dictada "por la hermana" del ministro Óscar Puente amplió el acceso a la nacionalidad a todos los descendientes de españoles en un sistema de "opacidad absoluta".

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"Y ahora, de repente, nos encontramos con que dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones, porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España", ha dicho Muñoz, para quien el PSOE está haciendo ya campaña en el exterior para captar votos.

Preguntada por si ve posible un acuerdo con Junts, ha respondido que es difícil y que "todo depende de lo que pase el 16 de julio", ha dicho en alusión a la ley de amnistía sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo dictará sentencia el próximo día 16.

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Ha reiterado que las líneas rojas de su partido para llegar a un pacto con los nacionalistas son el Estado, la Constitución y la ley y ha subrayado que pueden hablar con ellos sobre todo lo que esté dentro de ese marco.

"¿Eso significa que vamos a poder llegar a un acuerdo con Junts? pues tal como veo la situación, lo veo difícil, porque siguen en unos postulados en los que nosotros no estamos", ha precisado.

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Y sobre si espera algo del PNV, ha dicho que "sean coherentes con lo que dicen y lo que hace", ya que no puede ser, en su opinión, que su líder, Aitor Esteban, salga "serio" e "indignado" por la corrupción y diga que la legislatura ha acabado y hay que ir a elecciones, y una semana después que negociarán los presupuestos.

Muñoz se ha mostrado convencida, no obstante, de que si hoy hay mayorías para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, como ocurrió la semana pasada en el Congreso, "todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez". EFE

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