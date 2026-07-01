La reina se reúne con profesionales en la prevención del suicidio, que bajó por tercer año

Madrid, 1 jul (EFE).- La reina ha conocido este miércoles el trabajo que realiza la Confederación de Salud Mental España y otros profesionales expertos en la prevención del suicidio, unas muertes que han descendido por tercer año consecutivo, aunque se elevaron a 3.808 las muertes por esta causa.

La reina Letizia ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la Confederación Salud Mental España, junto a profesionales y asociaciones implicados en la prevención del suicidio, técnicos, trabajadores sociales y psicólogos de asociaciones de Álava, Castilla y León, responsables de equipos de respuesta del Ayuntamiento de Madrid, el Servicio 024 de Cruz Roja o la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, entre otros.

PUBLICIDAD

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de muertes por suicidio descendió en 2025 por tercer año consecutivo, colocándose como la tercera causa de fallecimiento, por detrás de caídas accidentales y ahogamientos. Según estas cifras provisionales, en total, se reportaron 3.808 decesos por suicidio, lo que supondría un 3,6 % menos que en 2024, y un 7,4 % menos que en 2023.

Durante la reunión, los representantes de estas asociaciones informaron a la reina sobre los principales retos existentes, entre ellos la necesidad de avanzar en la sensibilización social, fortalecer los recursos disponibles y mejorar la formación de los profesionales implicados en la detección, prevención y acompañamiento de estas situaciones.

PUBLICIDAD

Doña Letizia recibió también en audiencia a varias organizaciones y profesionales dedicados a la atención de los trastornos de la conducta alimentaria, entre ellos psiquiatras y psicólogos, que explicaron los trabajos que desarrollan desde la prevención y la detección precoz hasta el acompañamiento continuado de las personas afectadas y de su entorno familiar.

Estos profesionales expusieron también en el encuentro en el Palacio de la Zarzuela el impacto creciente de estos trastornos, especialmente en la infancia y la juventud, y subrayaron la importancia de impulsar acciones educativas y preventivas, así como de fortalecer la colaboración entre los distintos dispositivos sanitarios, sociales y comunitarios.

PUBLICIDAD

Según los últimos datos disponibles de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), existe una prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria en España que afecta del 4,1 % a 6,4 % de la población en mujeres entre 12 y 21 años y al 0,3 % de la población, para los hombres. EFE

(foto) (vídeo)